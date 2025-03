Split Fiction: Infos zur Technik auf den Konsolen

Kurz vor dem Release von "Split Fiction" gibt es noch Infos zur Technik auf den Konsolen. Diese kommen direkt vom Entwickler.

So erklären die Hazelight Studios, dass "Split Fiction" auf PS5 und Xbox Series X in einer dynamischen 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde laufen wird. Auf der Xbox Series S werden immerhin noch 1080p erreicht.

In "Split Fiction" schlüpfen wir in die Rollen der Fantasy-Autorin Zoe und der Sci-Fi-Autorin Mio, welche in eine Simulation ihrer eigenen Storys katapultiert werden. Das Abenteuer können sie nur zusammenbestehen, wenn sie ihre Gegensätze überwinden und zusammenarbeiten. "Split Fiction" wurde für zwei Spieler entwickelt und ist ein Koop-Abenteuer mit genreübergreifendem Gameplay. Auf ihrer Reise durch Sci-Fi- und Fantasy-Welten müssen wir unsere Teamfähigkeit unter Beweis stellen.

"Split Fiction" erscheint am 6. März für PS5, Xbox Series X und den PC.