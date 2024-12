Split Fiction vorgestellt

Bei den Game Awards haben Electronic Arts und die Hazelight Studios "Split Fiction" für PS5, Xbox Series X und den PC angekündigt. Bewegte Bilder zu dem Koop-Action-Adventure hatte man ebenfalls im Gepäck.

In "Split Fiction" werden wir eine Vielzahl von Sci-Fi- und Fantasy-Mechaniken und Fähigkeiten entdecken. Im Abenteuer fliehen wir vor einer drohenden Supernova, tanzen mit einem Affen um die Wette, probieren ein paar coole Hoverboard-Tricks aus, kämpfen gegen ein böses Kätzchen und schwingen uns auf Schwerkraft-Bikes, Sandhaie und andere fahrbare Untersätze. In völlig unterschiedlichen Welten warten an jeder Ecke überraschende Herausforderungen auf uns.

Die beiden aufstrebenden Schriftstellerinnen Mio und Zoe sind eigentlich ziemlich verschieden – die eine schreibt nämlich Science-Fiction-, die andere Fantasy-Storys. Als sie sich mit einer Maschine verbinden, die sie in ihre Geschichten katapultiert, werden sie plötzlich zu Gefangenen ihrer eigenen Fantasien. Sie springen zwischen den Welten hin und her, müssen zusammenarbeiten und eine Vielzahl von Fähigkeiten meistern, um zu entkommen und ihr Gedächtnis zu bewahren.

"Split Fiction" erscheint am 6. März 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC.