Story-Trailer zu Split Fiction

Beim gestrigen State of Play wurde auch ein neuer Trailer zu "Split Fiction" gezeigt. Diesen wolle wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über eineinhalb Minuten lang die Story von "Split Fiction" nähergebracht. Kurze Gameplayschnipsel zeigt man in diesem Kontext ebenfalls.

In "Split Fiction" werden wir eine Vielzahl von Sci-Fi- und Fantasy-Mechaniken und Fähigkeiten entdecken. Im Abenteuer fliehen wir vor einer drohenden Supernova, tanzen mit einem Affen um die Wette, probieren ein paar coole Hoverboard-Tricks aus, kämpfen gegen ein böses Kätzchen und schwingen uns auf Schwerkraft-Bikes, Sandhaie und andere fahrbare Untersätze. In völlig unterschiedlichen Welten warten an jeder Ecke überraschende Herausforderungen auf uns.

"Split Fiction" erscheint am 6. März für PS5, Xbox Series X und den PC.