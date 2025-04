Split Fiction: Switch-2-Version bestätigt

Bei der gestrigen Direct-Ausgabe wurde auch eine Switch-2-Umsetzung von "Split Fiction" bestätigt. Sie wird simultan zum Launch der Konsole, also am 5. Juni, erhältlich sein.

In diesem Koop-Action-Abenteuer wechseln wir zwischen Science-Fiction- und Fantasy-Welten, in dem die gegensätzlichen Autorinnen Mio und Zoe in einer Simulation ihrer eigenen Geschichten gefangen sind. "Split Fiction" steckt dabei voller spannender, seltsamer und unerwarteter Momente, in denen wir unsere Aktionen koordinieren und gemeinsam Herausforderungen überwinden müssen. Mit dem Freunde-Pass von EA können wir eine Freundin oder einen Freund einladen und gemeinsam kostenlos per Cross-Play auf Nintendo Switch 2 spielen.

"Split Fiction" erschien bereits am 6. März für PS5, Xbox Series X und den PC.