Technik-Analyse zu Split Fiction

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich die technische Seite von "Split Fiction" genauer angesehen. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich keine Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Split Fiction" über 17 Minuten lang auf sämtlichen Plattformen analysiert. Dabei sind keinerlei Probleme zu erkennen, was bedeutet, dass die Hazelight Studios makellose Arbeit geleistet haben.

In "Split Fiction" schlüpfen wir in die Rollen der Fantasy-Autorin Zoe und der Sci-Fi-Autorin Mio, welche in eine Simulation ihrer eigenen Storys katapultiert werden. Das Abenteuer können sie nur zusammenbestehen, wenn sie ihre Gegensätze überwinden und zusammenarbeiten. "Split Fiction" wurde für zwei Spieler entwickelt und ist ein Koop-Abenteuer mit genreübergreifendem Gameplay. Auf ihrer Reise durch Sci-Fi- und Fantasy-Welten müssen wir unsere Teamfähigkeit unter Beweis stellen.

"Split Fiction" erschien gestern für PS5, Xbox Series X und den PC.