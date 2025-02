Ungefährer Umfang von Split Fiction

Nächste Woche können wir uns endlich selbst in die Welt von "Split Fiction" stürzen. Jetzt wissen wir auch, wieviel Zeit wir dafür einplanen sollten.

So erklärt Creative Director Josef Fares von den Hazelight Studios, dass die Hauptgeschichte von "Split Fiction" einen Umfang von etwa zwölf bis 14 Stunden hat. Wer jedoch zusätzlich alle Nebenaufgaben erfolgreich meistern will, sollte natürlich mehr Zeit einplanen.

In "Split Fiction" schlüpfen wir in die Rollen der Fantasy-Autorin Zoe und der Sci-Fi-Autorin Mio, welche in eine Simulation ihrer eigenen Storys katapultiert werden. Das Abenteuer können sie nur zusammenbestehen, wenn sie ihre Gegensätze überwinden und zusammenarbeiten. "Split Fiction" wurde für zwei Spieler entwickelt und ist ein Koop-Abenteuer mit genreübergreifendem Gameplay. Auf ihrer Reise durch Sci-Fi- und Fantasy-Welten müssen wir unsere Teamfähigkeit unter Beweis stellen.

"Split Fiction" erscheint am 6. März für PS5, Xbox Series X und den PC.