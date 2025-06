s.p.l.i.t hat ein Release-Datum

Mike Klubnika, der Solo-Entwickler hinter dem Indie-Horrorspiel "Buckshot Roulette", hat heute seinen nächsten narrativ-getriebenen Titel "s.p.l.i.t" angekündigt.

Als kurzes psychologisches Horrorspiel versetzt euch "s.p.l.i.t" in die dunkle, beklemmende Welt der Cyberkriminalität, während ihr versucht, eine unethische Superstruktur zu hacken und root-Zugriff darauf zu erhalten.

In "s.p.l.i.t" taucht ihr tief in die Welt des immersiven und taktilen Terminal-Hacking ein. Ihr interagiert mit der Anlage über verschiedene Befehlszeileneingaben. Ein In-Game-IRC-Programm ermöglicht es euch, mit anderen Technikern zu chatten, um so einen verheerenden Malware-Angriff zu planen und auszuführen.

Das Spiel trägt Klubnikas unverkennbare Handschrift: Eine dystopische Low-Fi-Tech-Optik trifft auf industrielles Audio-Design. Kombiniert mit der beunruhigenden psychologischen Erzählung und den kniffligen Rätseln, entsteht ein intensives, langsam aufbauendes Erlebnis. Die Beklemmung schleicht sich mit jedem Tastendruck ein.

"s.p.l.i.t" wird am Donnerstag, 24. Juli, via Steam für Windows, SteamOS und Linux lanciert.