Splitgate 2 beendet Beta

1047 Games stellt ein baldiges Ende für die Beta von "Splitgate 2" in Aussicht. Gleichzeitig beginnt damit die Vorbereitung für dessen Neustart.

Demnach endet die Beta von "Splitgate 2" am 4. Dezember. Simultan beginnen die Vorbereitungen für den geplanten Relaunch des Arena-Shooters, welcher noch im selben Monat stattfinden soll. Der letzte Betatest dafür startete am 22. November und umfasst die überarbeitete Karte "Karman Station", einen frischen Energieschusswaffentyp sowie angepasste Party-Modi.

1047 Games schreibt zudem, dass sie zentrale Systeme erneuert haben, darunter etwa Waffen, Fähigkeiten und Kartenstruktur. Klassiker wie King of the Hill und Team Deathmatch kehren ausserdem zurück, während zahlreiche technische Anpassungen für mehr Übersicht und eine bessere Steuerung sorgen. Desweiteren wurden Menüs überarbeitet, Optimierungen vorgenommen und frische Ausrüstung wurde integriert.

"Splitgate 2" erschien ursprünglich am 6. Juni für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC. Nach massiver Kritik kündigte 1047 Games im Juli jedoch einen Neustart für den Titel an.