Splitgate-Macher reagieren auf geringe Spielerzahl

Im Juni 2025 wurde mit "Splitgate 2" der Nachfolger eines durchaus beliebten Free-2-Play-Shooters veröffentlicht, der jedoch wenig später wieder in der Versenkung verschwunden ist. Mit neuem Namen und einer kompletten Umstrukturierung will das Entwicklerstudio 1047 Games das Ruder herumreisen. Nun hat sich das Unternehmen zu Berichten über ausbleibende Spieler und Spielerinnen geäussert.

Laut 1047 Games seien die gegenwärtigen Steam-Spieler nur ein Augenblick im gesamten Lebenszyklus des Titels. Splitgate wurde im Laufe der vergangenen sechs Monate von Grund auf neu gebaut, woran auch unzählige Spieler beteiligt gewesen sind, so das Studio.

„Und an alle, die noch nicht gespielt haben: Arena Reloaded ist kostenlos, das Gameplay ist so gut wie nie zuvor, und wir würden uns freuen, wenn ihr einsteigt und euch eure eigene Meinung bildet. Viele leidenschaftliche Menschen haben sehr hart daran gearbeitet.“

Tatsächlich ist "Splitgate: Arena Reloaded", in das "Splitgate 2" umbenannt wurde, nicht nur auf Steam sondern auch PlayStation und Xbox sowie über Epic Games spielbar.