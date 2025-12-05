Splitgate 2: Termin für den Relaunch steht

1047 Games hat einen Termin für den Relaunch von "Splitgate 2" verkündet. Demnach ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

Doch das ist nicht die einzige Neuigkeit, denn wir müssen uns auch an einen anderen Namen für "Splitgate 2" gewöhnen. Der Arena-Shooter im Free-To-Play-Format heisst fortan nämlich "Splitgate: Arena Reloaded". Der Relaunch ist für den 17. Dezember geplant.

Konzeptionell verspricht man unter anderem ein komplett neu aufgebautes Fortschrittssystem und ein überarbeitetes kompetitives Rangsystem. Zudem erwarten uns fünf neue und sechs komplett überarbeitete Arenen, drei neue Primärwaffen, eine neue Powerwaffe und Dutzende neuer Features. Ein flotter Trailer erklärt uns das Konzept jetzt schonmal zwei Minuten lang in bewegten Bildern.

"Splitgate: Arena Reloaded" wird für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC verfügbar sein.