Splitgate bleibt spielbar

Entwickler 1047 Games hat seine Meinung zu der Zukunft von "Splitgate" nochmal überdacht. Demnach wird der Ego-Shooter nun doch spielbar bleiben.

So läuft "Splitgate" ab 29. August, also Freitag, nicht mehr über zentrale Server, sondern über ein Peer-to-Peer-System. Spieler können somit eigene Server öffnen und Matches selbst hosten. Auf diese Weise soll der Titel auch ohne dauerhafte Online-Infrastruktur erhalten bleiben.

Die Entwickler betonten in diesem Kontext, dass dieser Schritt auf den Einsatz der Community zurückgeht und nannten dabei auch die Initiative "Stop Killing Games". Besagte Bewegung setzt sich dafür ein, dass digitale Spiele nicht ersatzlos abgeschaltet werden.

Während die Weiterentwicklung von "Splitgate 2" weiterhin im Fokus steht, bleibt der Vorgänger durch diese Massnahme für alle verfügbar, die ihn weiterhin spielen wollen. Ob und wie sich die Community langfristig organisiert, wird sich aber erst zeigen müssen.

"Splitgate" ist seit 15. September 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.