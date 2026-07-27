Sponge Break: Termin steht fest

Publisher Balor Games und Entwickler Goose Byte haben den Erscheinungstermin von "Sponge Break" bekannt gegeben. Demnach wird das chaotische Koop-Rafting-Adventure tatsächlich noch in diesem Monat erhältlich sein.

Konkret erscheint "Sponge Break" nämlich schon am 30. Juli, also diesen Donnerstag, für den PC. Umsetzungen für die Konsolenwelt, also etwa für PS5, Xbox Series X oder Switch 2, sind offenbar nicht angedacht, aber wie uns die Erfahrung lehrt, kann sich das auch sehr schnell ändern.

Zudem haben die Entwickler bereits die zentralen Features von "Sponge Break" verraten. Dazu zählen unter anderem die Unterstützung von Voice Chat, Werkzeuge für echtes Teamwork und ein levelbasiertes Gameplay durch mehrere Biome.

"Sponge Break" war erst Anfang des Monats angekündigt worden. Damals hatte uns ein erster Trailer über zwei Minuten lang ni erster Linie das spielerische Grundgerüst erklärt.