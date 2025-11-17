SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten: Witziger Karaoke-Trailer

THQ Nordic und Purple Lamp haben einen lustigen Karaoke-Trailer zu "SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier werden wir über zwei Minuten lang mit witzigen Karaoke-Sequenzen auf den baldigen Release von "SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten" eingestimmt. In dem Material hat auch David Hasselhoff eine tragende Rolle. Ausserdem ist natürlich auch Gameplay zu sehen.

Anfang Oktober hatte man die Inhalte von "SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten" mit einem kurzweiligen Trailer näher vorgestellt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle. Zudem ist eine Demo des Spiels für sämtliche Plattformen verfügbar.

"SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten" erscheint morgen für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.