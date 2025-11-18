SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten im Launch-Trailer

Mit über zwei Jahrzehnten SpongeBob-Erfahrung liefert der Entwickler mit dem neuen "SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten" die Art von Wohlfühl-Plattformerlebnis, die zum Synonym für das Franchise geworden ist: lustig, nostalgisch und voller Herz! Darüber hinaus wird das Spiel vollständig von der Originalbesetzung gesprochen, denn niemand sagt "Ich bin bereit!" so wie SpongeBob selbst.

Als der Fliegende Holländer und König Neptun aneinandergeraten, entfesselt ihr Ego-Clash riesiges Chaos in Bikini Bottom. Es liegt an SpongeBob und Patrick, den zwei ungleichen Helden, die Ordnung im Chaos unter dem Meer wiederherzustellen.

Treffe beliebte Gesichter aus ganz Bikini Bottom, darunter Sandy Cheeks, Thaddäus, Mr. Krabs und sogar Plankton, während du durch ikonische Schauplätze wie Neptuns Palast, das eisige Mount Bikini und die geheimnisvolle Goldfish Island reist. Wechsle nahtlos zwischen SpongeBobs und Patricks einzigartigen Fähigkeiten, um Feinde zu überlisten, clevere Rätsel zu lösen und Bikini Bottom letztendlich vor seinem gespenstischen Schicksal zu retten!