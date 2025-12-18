SpongeBob: Giganten der Gezeiten - Neuer Accolades-Trailer

THQ Nordic präsentiert einen brandneuen Accolades-Trailer zu "SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten", der das positive Feedback von Kritikern und Fans weltweit feiert. Auf allen grossen Plattformen hält "SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten" zudem starke Gesamtwertungen auf Metacritic, wobei Medien und Fans gleichermassen den klassischen Humor, den Charme und das gelungene Worldbuilding des Spiels loben.

Und wenn du nicht genug vom "Titans of the Tide Song" bekommen kannst, findest du den vollständigen Track auf allen grossen Musik-Streaming-Plattformen: Spotify, Apple Music, YouTube Music und mehr!