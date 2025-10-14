SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten: Demo verfügbar

Publisher THQ Nordic und Entwickler Purple Lamp Studios weisen darauf hin, dass eine Demo von "SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten" für PS5, Xbox Series X und den PC erschienen ist. Switch-2-Besitzer gehen dagegen diesbezüglich leider leer aus.

Die spielbare Demo von "SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten" lässt uns demnach die ersten Levels des Spiels erleben. Dabei können wir stets zwischen SpongeBob und Patrick wählen und vor allem die neuen Fähigkeiten von letzterem ausprobieren. Unklar ist noch, ob wir den erzielten Fortschritt in die spätere Vollversion übernehmen können.

Gleichzeitig stimmt uns ein neuer Trailer auf die Demo von "SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten" ein. Darin gibt es hauptsächlich Gameplay zu sehen.

"SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten" erscheint am 18. November für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.