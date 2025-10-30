SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten: Demo jetzt auch für Switch 2 verfügbar

THQ Nordic und Purple Lamp weisen darauf hin, dass die spielbare Demo von "SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten" jetzt auch für Switch 2 erhältlich ist. Die übrigen Systeme waren ja schon vor rund zwei Wochen damit versorgt worden.

Fans können damit jetzt auch auf der Switch 2 einen ersten Blick auf SpongeBobs und Patricks brandneues, geisterhaftes Abenteuer werfen – jederzeit und überall, unter dem Meer (oder unterwegs)! Taucht ein in die witzige und leicht gruselige Welt von "SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten", vollgepackt mit Überraschungen und dem klassischen Bikini-Bottom-Humor.

Bereits Anfang des Monats hatte man die Inhalte von "SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten" mit einem kurzweiligen Trailer näher vorgestellt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten" erscheint am 18. November für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.