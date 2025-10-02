SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten: Neue Inhalte vorgestellt

THQ Nordic hat weitere Inhalte für "SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten" enthüll. Den zugehörigen Content Reveal Trailer wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier wird uns genau Minute lang verraten, was uns inhaltlich in "SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten" erwartet. Dabei gibt es einige durchaus witzige Szenen zu sehen.

Gemeinsam mit SpongeBob und Patrick müssen sich die Spieler in "SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten" zunächst durch die schneebedeckten Quallenfelder schlagen, bevor sie den Aufstieg zum Mount Bikini wagen. Aber die eisigen Bedingungen bringen eine besondere Überraschung mit sich: Die Kälte verwandelt Sandy nämlich in ihr frostiges Alter Ego – Hibernation Sandy! Und sie ist nicht sonderlich begeistert, dass jemand ihren Winterschlaf stört.

Ausserdem wartet ein brandneues Gameplay-Feature namens "Quallenfischen" auf dem Ghost-Board-Surfbrett. Als krönenden Abschluss gibt der Trailer einen Vorgeschmack auf eine Auswahl ikonischer Kostüme, welche im Season Pass enthalten sein werden – und bietet damit Fans bereits jetzt einen ersten Blick auf die individuellen Anpassungsmöglichkeiten.

Mach dich bereit, dich zu gruseln – auf die lustigste Art überhaupt!

Wenn der Fliegende Holländer und König Neptun aufeinanderprallen, ist Chaos ganz klar vorprogrammiert: Geisterhafte Mächte breiten sich in Bikini Bottom aus – und nur zwei (mehr oder minder) mutige Helden können das Geisterchaos stoppen. SpongeBob und Patrick müssen ihre einzigartigen Fähigkeiten dabei kombinieren, zusammenarbeiten und (hoffentlich) ihre Welt vor der totalen Vergeisterung retten. Von den Tiefen von Neptuns Palast bis hin zu den eisigen Gipfeln des Mount Bikini erkunden Fans ikonische Schauplätze, kämpfen gegen epische Bosse und haben vor allem Spass.

"SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten" erscheint am 18. November für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.