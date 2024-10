SpongeBob Schwammkopf: Das Patrick Star Spiel: Neues Video

Outright Games, Paramount Consumer Products und Bandai Namco Entertainment Europe veröffentlichen heute "Spongebob Schwammkopf: Das Patrick Star Spiel", in dem Fans mit dem beliebten Seestern Patrick Star Bikini Bottom unsicher machen können.

In "SpongeBob Schwammkopf: Das Patrick Star Spiel" kann Bikini Bottom als eigener Spielplatz erkundet werden und ihr könnt nahezu jedes Objekt, das ihr findet, nutzen, um die Spielwelt auf den Kopf zu stellen. Zusätzlich trefft ihr auf bekannte Charaktere wie SpongeBob, Mr. Krabs, Sandy Cheeks und Plankton und werden an ikonische Orte wie die Handschuhwelt, die Müllhalde und das Demolition Derby geführt. Von einer Krabbenburger-Bauaufgabe über das Spielen auf der Wippe bis hin zum Verursachen von Chaos in Mrs. Puffs Wutraum habt ihr endlose Möglichkeiten und könnt euch auf einige Easter Eggs aus der Fernsehserie freuen.

Das Sandbox-Abenteuer ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Steam erhältlich.