SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake auch für PS5 & Xbox Series X

"SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake" ist schon seit 31. Januar für PS4, Xbox One, Switch und den PC erhältlich. Jetzt wurden Portierungen für PS5 und Xbox Series X von THQ Nordic in Aussicht gestellt.

Demnach ist "SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake" ab 16. Oktober auch für aktuellsten Konsolen von Sony und Microsoft erhältlich. Das Next-Gen-Upgrade wird dabei innerhalb der jeweiligen Konsolenfamilie kostenlos sein. Ein zweiminütiger Trailer zeigt uns jetzt schonmal, auf was wir uns freuen dürfen.

Gleichzeitig wird ein Update für "SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake" versprochen. Dieses nimmt einige Optimierungen vor und ergänzt etwa einen Fotomodus. Einen konkreten Termin dafür gibt es jedoch noch nicht.

Über SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake

Der nautische Nonsens-Spass beginnt, als SpongeBob und Patrick einen Wunsch äussern, der das Gefüge des gesamten Universums durcheinanderbringt. In diesem abenteuerlichen 3D-Hüpfer reisen die Spieler zu sieben ausgefallenen Wunschwelten wie dem prähistorischen Seetangwald und den Wildwest-Quallenfeldern. Diese erkunden sie mit allerlei verrückten Moves, schlüpfen in mehr als 30 Kostüme und treffen die beliebtesten Bewohner von Bikini Bottom übrigens gesprochen von ihren Originalsprechern aus der Fernsehserie.