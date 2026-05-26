Spooky Tales vorgestellt

Entwickler Liminal Road kündigt "Spooky Tales" für den PC an. Einen ersten Trailer zu der Horror-Anthologie gibt es ebenfalls zu sehen.

Unter der Leitung eines makabren, untoten Zeremonienmeisters mit einem äusserst schrägen Sinn für Humor tauchen wir in "Spooky Tales" in einzigartige Geschichten ein, die stets klassischen Horror-Klischees huldigen. Besagte Geschichten reichen von blutigen Slasher-Filmen der Achtziger über unheimlichen japanischen Body-Horror bis hin zu modernem Maskottchen-Horror und klassischem Pulp-Horror.

Der zugehörige Trailer zeigt uns über eineinhalb Minuten lang, was inhaltlich von "Spooky Tales" zu erwarten sein wird. Dabei wird vor allem ordentlich viel B-Movie-Charme versprüht.

"Spooky Tales" hat noch keinen Releasetermin, soll aber schon bald veröffentlicht werden.