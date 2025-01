Erscheinungstermin für Sports: Renovations

Publisher Dear Villagers und Entwickler Goat Gamez haben einen konkreten Releasetermin für "Sports: Renovations" verkündet. So müssen wir uns diesbezüglich noch bis März gedulden.

Konkret erscheint "Sports: Renovations" am 27. März für PS5, Xbox Series X und den PC. Mit einem Release Date Trailer von knapp eineinhalb Minuten Länge stimmt man uns jetzt schonmal darauf ein. Darin erklärt man in erster Linie die grundlegenden Eigenschaften der Simulation.

In "Sports: Renovations" verleihen wir Sportplätzen neues Leben. Wir können Turnhallen, Sportplätze, Schwimmbäder oder Spielfelder wieder auf Vordermann bringen. Am Ende ist sogar der alte Basketballplatz in unserer eigenen Heimat an der Reihe, der droht, von einem grossen Bauunternehmer platt gemacht zu werden. Auch unser Hauptquartierkönnen wir erweitern, aber auch Trophäen und Erinnerungsstücke sammeln. Um die Plätze zu neuem Glanz zu verhelfen, sammeln wir Müll, säubern die Wände, reparieren Geräte und dekorieren die Anlagen.