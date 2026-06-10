Sprawl Zero: Packender Trailer

Publisher Kwalee und Entwickler Maeth präsentieren einen frischen Trailer zu "Sprawl Zero". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagter Trailer zu "Sprawl Zero" trägt den Titel "Open Your Eyes". Er bietet uns fast eineinhalb Minuten lang packendes Shooter-Gameplay, wobei vor allem der konzeptionelle Ansatz der Entwickler deutlich wird. So möchte man uns damit vor allem in die 2000er, also das goldene Zeitalter der Ego-Shooter, zurück versetzen.

"Sprawl Zero" war bereits mi Februar angekündigt worden. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X und der PC angegeben. Mal sehen, ob wir uns irgendwann auch über eine Switch-2-Umsetzung freuen dürfen.

"Sprawl Zero" hat noch keinen Releasetermin.