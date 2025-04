Spray Paint Simulator auch für PS4 & PS5

Whitethorn Games hat "Spray Paint Simulator" auch für PS4 und PS5 in Aussicht gestellt. Einen Releasemonat dafür gibt es auch schon.

So ist "Spray Paint Simulator" irgendwann im Mai auch für die beiden aktuellsten Sony-Konsolen erhältlich. Der Titel wurde bereits für Xbox One, Xbox Series X und den PC angekündigt. Ein Trailer zeigt schonmal, auf was wir uns inhaltlich einzustellen haben.

In "Spray Paint Simulator" übernehmen wir die Rolle eines Lackierprofis, der in der Stadt Spatterville sein eigenes Sprühunternehmen aufbaut. Ausgestattet mit einem wachsendem Arsenal an Werkzeugen und Hilfsmitteln restaurieren wir abgenutzte Oberflächen, lackieren Küchen, Wahrzeichen und sogar riesige Roboter.