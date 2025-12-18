Sprint City vorgestellt

Entwickler und Publisher Second Stage Studio, dem wir auch "SpeedRunners" verdanken, stellt uns "Sprint City" für den PC vor. Einen ersten Trailer dazu hat man ebenfalls im Gepäck.

Hier werden wir über eine Minute lang auf "Sprint City" eingestimmt. Dabei bekommen wir in erster Linie die zentralen Gameplay-Features in bewegten Bildern demonstriert.

Bei "Sprint City" handelt es sich um ein gemeinschaftliches, kompetitives 2D-Plattformspiel. Darin dreht sich alles um schnelle Bewegungen, präzise Steuerung und die ständige Angst, dass jemand hinter dir gerade eine Abkürzung gefunden hat, von der du vorher nichts wusstest.

"Sprint City" startet im Laufe des nächsten Jahres in den Early Access.