Toys for Bob hat heute "Spyro: A Realm Beyond" angekündigt. Das Spiel erscheint im Frühjahr 2027 und ist das erste originale Spyro-Abenteuer seit fast zwei Jahrzehnten.

"Spyro: A Realm Beyond" bietet eine brandneue Welt, mehr Erkundungsmöglichkeiten und neues Gameplay, welche das klassische Spyro-Erlebnis weiterentwickelt. Das Spiel wurde geschaffen, um eine neue Spieler-Generation willkommen zu heissen und gleichzeitig langjährigen Fans etwas völlig Neues zu bieten. Und zwar zu erkunden, zu entdecken und zu fliegen wie nie zuvor: kein Gleiten, keine begrenzten Flugstufen. Echter Drachenflug.

Der renommierte Synchronsprecher Tom Kenny kehrt zurück, um Spyro seine Stimme zu verleihen und den legendären lila Drachen in eine spannende neue Ära zu führen.