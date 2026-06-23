Spyro: A Realm Beyond mit deutlich erweiterter Flugmechanik

Entwickler Toys for Bob hat frische Details zu "Spyro: A Realm Beyond" verraten. So will man darin unter anderem die Flugmechanik der Reihe deutlich ausbauen.

Laut Associate Creative Director Lou Studdert steht in "Spyro: A Realm Beyond" ein besonders flüssiges Fluggefühl im Mittelpunkt. Die Entwickler streben dabei eine nahezu meditative Bewegungsfreiheit an, bei der sich Flugmanöver, Erkundung und Interaktion mit der Umgebung nahtlos miteinander verbinden. Wir sollen zudem jederzeit problemlos zwischen Bewegungen am Boden und in der Luft wechseln können.

Studdert betont, dass die neue Flugmechanik viel mehr als ein zusätzliches Feature ist. Das Team orientiert sich vielmehr daran, das Gefühl von Abenteuer, Entdeckung und Staunen zu verstärken, welches die "Spyro"-Reihe schon immer auszeichnet.

Studioleiter Paul Yan räumt ein, dass die Entwicklung eines neuen Teils einer etablierten Marke immer einen Balanceakt darstellt: Einerseits will man damit nämlich die Erwartungen langjähriger Fans erfüllen, andererseits muss die Serie weiterentwickelt werden. Zu starke Orientierung an der Vergangenheit führt dann lediglich zu Wiederholungen, während zu viele Neuerungen die Identität der Reihe gefährden können.

Die Entwickler verweisen in diesem Kontext auf ihre Erfahrungen mit der "Spyro Reignited Trilogy" und "Crash Bandicoot 4: It's About Time": Viele der dort gewonnenen Erkenntnisse sind in "Spyro: A Realm Beyond" eingeflossen. Gleichzeitig betont das Studio, dass es nicht darum geht, bestehende Klassiker neu aufzulegen, sondern die Reihe in eine neue Richtung weiterzuentwickeln.

"Spyro: A Realm Beyond" erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.