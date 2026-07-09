Spyro: A Realm Beyond: Frische Gameplay-Details

Entwickler Toys for Bob hat neue Details zum Gameplay von "Spyro: A Realm Beyond" verraten. Dabei thematisierte man unter anderem Spielmechaniken und Designentscheidungen.

So baut "Spyro: A Realm Beyond" die Flugfähigkeit von Spyro als zentrale Spielmechanik aus. Anders als in früheren Ablegern gehört das Fliegen von Beginn an zum gewohnten Bewegungsumfang des Drachen. Wir können zwischen Erkundung am Boden und in der Luft wechseln und selbst entscheiden, wie wir die Umgebungen erkunden möchten. Die Entwickler setzen auf aktive Steuerung statt eine automatische Flugfunktion.

Spyro kann zudem durch Sturzflüge Geschwindigkeit aufbauen, mit Flügelschlägen seinen Schwung erhalten und magische Ringe für weitere Beschleunigung nutzen. Ausserdem ermöglichen Feuerbälle aus der Luft Interaktionen mit entfernten Objekten, wie etwa das Entzünden von Lagerfeuern, die Aufwinde erzeugen. Die Flugmechanik soll dadurch stärker mit Entscheidungen und Bewegung verbunden sein.

Die dauerhafte Flugfähigkeit beeinflusst zudem den Aufbau der Spielwelt: Toys For Bob entwickelt etwa grössere Gebiete mit mehr Höhenunterschieden und stärker verschachtelten Umgebungen. Die Entwickler erklärten dazu, dass der Titel nicht auf bestehenden Strukturen aufbaut, sondern von Beginn an um die neue Bewegungsfreiheit herum entwickelt wurde.

Auch der Kampf bekommt Erweiterungen: Neben dem bekannten Feueratem aus kurzer Distanz kann Spyro jetzt nämlich Angriffe über grössere Entfernungen einsetzen. Die Entwickler sehen darin eine notwendige Anpassung an die grösseren Welten und die zusätzliche Geschwindigkeit bei der Erkundung.

"Spyro: A Realm Beyond" erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.