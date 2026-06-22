Spyro: A Realm Beyond: Informationen zum Soundtrack

Inzwischen wurden auch erste Informationen zum Soundtrack von "Spyro: A Realm Beyond" veröffentlicht. Demnach wird Stewart Copeland, Schlagzeuger der Band The Police, diesmal nicht daran beteiligt sein.

Copeland war zuvor langjähriger Komponist der "Spyro"-Reihe. In einem Interview erklärte er jetzt, dass die Entwickler in "Spyro: A Realm Beyond" auf eine neue Generation von Musik und einen moderneren Klang setzen wollen. Daran sieht er auch kein Problem.

Copeland prägte den Sound der frühen "Spyro"-Teile massgeblich. Er komponierte unter anderem die Musik für "Spyro the Dragon" sowie "Spyro: Ripto's Rage!" und arbeitete später auch an weiteren Serienteilen mit. Für die "Spyro Reignited Trilogy" unterstützte er ausserdem die Neuauflage einiger Musikstücke.

"Spyro: A Realm Beyond" war beim diesjährigen Xbox Games Showcase Anfang des Monats enthüllt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Spyro: A Realm Beyond" erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.