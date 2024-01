SPYxANYA: Operation Memories erscheint im Sommer

"SPYxANYA: Operation Memories" wird das erste Konsolenspiel zu "SPYxFAMILY" und lädt euch dazu ein, die Welt aus den Augen von Anya zu sehen und spannende Abenteuer zu erleben. Das "Slice-of-life"-Spiel erscheint am 28. Juni 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Für die Familie Forger und die lebhafte Anya ist kein Tag wie der andere. Die junge Telepathin hat vom Eden College eine neue Aufgabe erhalten: Sie soll das allerbeste Fototagebuch erstellen.

Ihr könnt Anya helfen und sie in ihrem Alltag begleiten, während sie unvergessliche Momente an verschiedenen Orten erlebt und für immer festhält. Egal ob zu Hause, in der Schule oder während eines Ausflugs: Gelegenheiten für ganz besondere Momente gibt es überall.