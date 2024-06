SPYxANYA: Operation Memories im Launch-Trailer

Bandai Namco Entertainment veröffentlicht heute "SPYxANYA: Operation Memories", das erste Videospiel zu der beliebten Manga- und Animeserie Spy x Family. Das Spiel ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erhältlich.

In "SPYxANYA: Operation Memories" könnt ihr mit Anya Forger, einem Waisenkind mit telepathischen Fähigkeiten, und ihrer Adoptivfamilie glückliche Momente erleben. In der Schule hat sie die Aufgabe bekommen, ein Fototagebuch zu erstellen. Um dieses zu vervollständigen, können Spielende Fotos von Anya und ihrer Familie an spannenden Orten knipsen – von Familienbesuchen im Park über den Strand bis hin zu einem Aquarium und vielem mehr.

Das Spiel beinhaltet ausserdem mehr als 15 Minispiele, die auf aus dem Anime bekannten Szenen basieren, darunter Erdnuss-Bowling und Rhythmustraining mit Yor. Ihr könnt hier Punkte sammeln und damit über 80 einzigartige Outfits, Accessoires, Frisuren und mehr für Anya, Loid, Yor und Bond freischalten.

