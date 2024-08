Squirrel with a Gun erscheint im Oktober für Konsolen

Entwicklerstudio Dee Dee Creations und Publisher Maximum Entertainment haben den Release-Termin für die Konsolenversion von "Squirrel with a Gun“ bekanntgegeben. Los geht es für Xbox Series X/S und PlayStation 5 am 15. Oktober, nachdem PC'ler schon seit dem 29. August das verrückte Eichhörnchen steuern können. Mehr zu dem 'Auf-die-Nuss-Sandbox-Shooter & Puzzle-Plattformspiel' und einen Trailer, gibt es hier:

Über Squirrel with a Gun

"Squirrel, die Knarre. Entwickle als das nervigste Nagetier der Nachbarschaft ein Händchen (und eine Vorliebe?) für Verbrechen und Chaos auf der Suche nach goldenen Eicheln in diesem Auf-die-Nuss-Sandbox-Shooter und Puzzle-Plattformspiel. Kämpfe mit Zähnen, Klauen und Knarren, um einer geheimen unterirdischen Einrichtung zu entkommen und die Agenten zu besiegen.

Kämpfe mit Zähnen, Klauen und Knarren

Entdecke, wozu ein unberechenbares Eichhörnchen mit einer Knarre in seinen Pfoten (oder allein mit seinen Pfoten) in der Lage ist und wie weit dieser wuschige Teufel geht, um seine Eicheln zu sammeln. Entkomme einer geheimen unterirdischen Einrichtung und besiege die Agenten. Verbessere deine Waffen und finde die anderen geheimen Bunker, um Elite-Bosse zu besiegen und sogar einen Panzer in die Luft zu jagen. Tausche Waffen aus, um deine Feinde pfötchenweise auf alle 12 Arten niederzumähen.

Löse komplizierte Rätselräume, um goldene Eicheln zu sammeln

Navigiere durch einzigartige Rätsel-Herausforderungen, um alle goldenen Eicheln zu sammeln, indem du kreativ wirst, wie du dein Waffenarsenal und Knarrenrückstoss einsetzt, um dir selbst einen Schub zu verleihen. Sammle genug goldene Eicheln, um verborgene Teile des Spiels freizuschalten.

Hab ein bisschen Auf-die-Nuss-Sandbox-Spass

Erkunde die Welt aus der Sicht eines Eichhörnchens oder fahre in deinem Spielzeugauto herum. Belästige die Nachbarschaft oder frage neugierige Passanten nach Streicheleinheiten. Hilf ihnen im Austausch gegen Leckereien (oder schneide ihnen einfach eine Grimasse) und schalte Verschönerungen frei, um deinen eichhörnigen Stil zu erschaffen."