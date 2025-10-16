Squirrel with a Gun kommt auch für Switch 2

Publisher Maximum Entertainment und Entwickler Dee Dee Creations kündigen "Squirrel with a Gun" auch für Switch 2. Einen konkreten Releasetermin für die Portierung nennt man ebenfalls.

Demnach wird "Squirrel with a Gun" ab 18. November auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole erhältlich sein. Über Unterschiede zu den übrigen Fassungen ist nichts bekannt, weswegen wir mit einer 1:1-Umsetzung rechnen.

Gleichzeitig werden wir mit einem neuen Trailer auf die kommende Switch-2-Version von "Squirrel with a Gun" eingestimmt. Dieser bietet eine flotte Mischung aus Gameplay und Story-Sequenzen. Der zugehörige Soundtrack verlässt den Gehörgang ebenfalls so schnell nicht wieder.

"Squirrel with a Gun" erschien bereits am 29. August 2024 für den PC. PS5 und Xbox Series X folgten am 15. Oktober 2024.