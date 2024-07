Starship Troopers: Extermination auf der gamescom 2024 anspielbar

Publisher Knights Peak und Entwickler Offworld laden die Besucher der gamescom ein, ihren Beitrag zu leisten, und das 16-Spieler-Multiplayer-Game "Starship Troopers: Extermination" in Halle 10.1, Stand E021 zu erleben. Die Besucher können sich auf kooperative Konfrontationen gegen die gnadenlosen Arachniden und Fotos mit einem lebensgrossen Bug freuen. Als besonderes Highlight wird Casper Van Dien vor Ort sein, der Hauptdarsteller aus dem Film "Starship Troopers" von 1997.

Casper Van Dien und Mitglieder des Entwickler-Teams stehen auf einem Meet & Greet am Donnerstag, den 22. August ab 18:00 Uhr in Halle 10.1, Stand E021 für Fotos und Autogramme bereit. Fans haben die Möglichkeit, den Schauspieler persönlich zu treffen und mehr über seine Rolle im Spiel zu erfahren. Unterstützt wird er dabei von einer Gruppe der "Starship Troopers" German Division. Diese Cosplayer werden ihm im Kampf gegen die ausserirdische Bedrohung zur Seite stehen. Ein lebensgrosser Bug direkt aus dem Videospiel, hergestellt von den 3D-Druck-Experten von Creative Polymer, wird ebenfalls für Fotos am Stand zur Verfügung stehen.

"Starship Troopers: Extermination" wird den Early Access auf Steam am 11. Oktober 2024 verlassen und zudem für PlayStation5 und Xbox Series X|S erscheinen. Die Spieler werden auf allen Plattformen an die Front eines Krieges gegen die Arachniden geschickt, wo sie zusammenarbeiten müssen, um Aufgaben zu erfüllen, Ressourcen zu sammeln, eine Basis zu bauen und diese zu verteidigen.

Spieler können sich nicht nur auf neue Gegner und neue Planeten freuen, sondern auch auf einen neuen Spielmodus für ein actionreiches Einzelspieler-Erlebnis mit Star Power durch Casper Van Dien aus dem originalen Kinofilm. Auf der gamescom gibt es einen Vorgeschmack!