S.T.A.L.K.E.R. 2 bekommt Story-Erweiterungen

Entwickler GSC Game World hat inzwischen bestätigt, dass Story-Erweiterungen für "S.T.A.L.K.E.R. 2" geplant sind. Erste Informationen dazu gibt es ebenfalls.

So sind insgesamt zwei Story-Erweiterungen für "S.T.A.L.K.E.R. 2" angedacht, die beide nach dem Release des Ego-Shooters veröffentlicht werden sollen. Sie sind im Season Pass enthalten. Was uns dabei inhaltlich erwartet, wurde leider noch nicht verraten.

In "S.T.A.L.K.E.R. 2" geht es in der Rolle eines Kopfgeldjägers wieder in die radioaktiv verseuchte Zone rund um die Überreste des Kernkraftwerks von Tschernobyl. Dort machen uns unter anderem Monster, Anomalien und menschliche Gegner das Leben schwer.

"S.T.A.L.K.E.R. 2" erscheint am 20. November für Xbox Series X und den PC.