S.T.A.L.K.E.R. 2: Trailer zur "Cost of Hope"-Erweiterung

GSC Game World hat einen frischen Trailer zur "Cost of Hope"-Erweiterung für "S.T.A.L.K.E.R. 2" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird uns die "Cost of Hope"-Erweiterung für "S.T.A.L.K.E.R. 2" nämlich über eineinhalb Minuten lang näher vorgestellt. In diesem Rahmen werden uns hauptsächlich bewegte Bilder von der Spielwelt und einzelnen Charakteren geboten. Das gezeigte Material macht jedenfalls schonmal Lust auf mehr.

Die "Cost of Hope"-Erweiterung für "S.T.A.L.K.E.R. 2" war im März bei einem Xbox Partner Preview enthüllt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Die "Cost of Hope"-Erweiterung für "S.T.A.L.K.E.R. 2" erscheint im Laufe des Sommers für PS5, Xbox Series X und den PC.