S.T.A.L.K.E.R. 2: Termin für die "Cost of Hope"-Erweiterung

GSC Game World hat einen Erscheinungstermin für die "Cost of Hope"-Erweiterung von "S.T.A.L.K.E.R. 2" verkündet. So wird diese im August verfügbar sein.

Konkret wird die "Cost of Hope"-Erweiterung für "S.T.A.L.K.E.R. 2" ab 20. Auguste erhältlich sein. Die Plattformen waren mit PS5, Xbox Series X und dem PC ja schon länger bekannt.

Einen neuen Release Date Trailer zur "Cost of Hope"-Erweiterung für "S.T.A.L.K.E.R. 2" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Dieser stimmt uns fast eine Minute lang auf den DLC für den Ego-Shooter ein. Dabei gibt es etwa atmosphärische Sequenzen von den neuen Schauplätzen zu sehen.

Erst im Juni war ein sehenswerter Trailer zur "Cost of Hope"-Erweiterung für "S.T.A.L.K.E.R. 2" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Die "Cost of Hope"-Erweiterung für "S.T.A.L.K.E.R. 2" war im März enthüllt worden.