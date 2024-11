Auch für "S.T.A.L.K.E.R. 2" ist mittlerweile ein Day-One-Patch verfügbar. Das hat GSC Game World inzwischen offiziell bestätigt.

Genauere Informationen zum Day-One-Patch für "S.T.A.L.K.E.R. 2" gibt es leider noch nicht, da die zugehörigen Patchnotes bisher nicht vorliegen. Es ist jedoch erfahrungsgemäss davon auszugehen, dass damit Bugs beseitigt und Optimierungen vorgenommen werden.

In "S.T.A.L.K.E.R. 2" geht es in der Rolle eines Kopfgeldjägers wieder in die radioaktiv verseuchte Zone rund um die Überreste des Kernkraftwerks von Tschernobyl. Dort machen uns unter anderem Monster, Anomalien und menschliche Gegner das Leben schwer.

"S.T.A.L.K.E.R. 2" erscheint heute für Xbox Series X und den PC.