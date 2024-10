S.T.A.L.K.E.R. 2: Entwickler verraten Bildrate auf Xbox Series X

GSC Game World hat jetzt in einem Interview die Bildrate von "S.T.A.L.K.E.R. 2" auf der Xbox Series X verraten. Dabei wurde eine exakte Angabe gemacht.

Demnach wird "S.T.A.L.K.E.R. 2" auf der Xbox Series X mit stabilen 60 Bildern pro Sekunde laufen. Aktuell ruckelt der Ego-Shooter in den Zwischensequenzen zwar mitunter noch etwas und erreicht diese Zahl somit nicht, aber man ist optimistisch dies mit einiger Optimierungsarbeit bis zum Launch auszubügeln.

In "S.T.A.L.K.E.R. 2" geht es in der Rolle eines Kopfgeldjägers wieder in die radioaktiv verseuchte Zone rund um die Überreste des Kernkraftwerks von Tschernobyl. Dort machen uns unter anderem Monster, Anomalien und menschliche Gegner das Leben schwer.

"S.T.A.L.K.E.R. 2" erscheint am 20. November für Xbox Series X und den PC.