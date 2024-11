Erster Patch für S.T.A.L.K.E.R. 2 in Aussicht

Entwickler GSC Game World hat den ersten Patch für "S.T.A.L.K.E.R. 2" angekündigt. Ein Releasefenster dafür nennt man auch.

Demnach wird der erste Patch für "S.T.A.L.K.E.R. 2" irgendwann im Laufe dieser Woche verfügbar sein. Primärwidmet er sich der Optimierungen und der Beseitigung von Bugs. Sämtliche Informationen können wir bereits in den offiziellen englischen Patchnotes nachlesen.

In "S.T.A.L.K.E.R. 2" geht es in der Rolle eines Kopfgeldjägers wieder in die radioaktiv verseuchte Zone rund um die Überreste des Kernkraftwerks von Tschernobyl. Dort machen uns unter anderem Monster, Anomalien und menschliche Gegner das Leben schwer.

"S.T.A.L.K.E.R. 2" ist seit 20. November für Xbox Series X und den PC erhältlich.