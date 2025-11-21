S.T.A.L.K.E.R. 2: Erste Erweiterung in Aussicht

Entwickler und Publisher GSC Game World hat eine erste Erweiterung für "S.T.A.L.K.E.R. 2" in Aussicht gestellt. Wir haben sämtliche Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammengestellt.

Demnach hat GSC Game World in einem Interview bestätigt, dass sich ein DLC für "S.T.A.L.K.E.R. 2" in der Mache befindet. Er wird irgendwann im Laufe des nächsten Jahres veröffentlicht. Was uns darin inhaltlich erwartet, wurde dagegen leider noch nicht verraten, aber Fans des Ego-Shooters, die nach weiterem Material dürsten, sollten sicher auf ihre Kosten kommen.

In den vergangenen Monaten war "S.T.A.L.K.E.R. 2" vor allem wegen seiner PS5-Portierung in aller Munde. So wurde etwa im Oktober ein Gameplay-Trailer zu dieser veröffentlicht. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"S.T.A.L.K.E.R. 2" erschien am 20. November 2024 für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Porrtierung folgte genau ein Jahr später, also gestern.