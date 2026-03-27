S.T.A.L.K.E.R. 2: Erweiterung enthüllt

Beim gestrigen Xbox Partner Preview stellte GSC Game World eine Erweiterung für "S.T.A.L.K.E.R. 2" in Aussicht. Diese heisst "Cost of Hope" und wird im Sommer erscheinen.

In der "Cost of Hope"-Erweiterung für "S.T.A.L.K.E.R. 2" schlüpfen wir erneut in die Rolle von Skif, dem Protagonisten des Hauptspiels, während dieser sich durch die Ereignisse bewegt, die parallel zu "Heart of Chornobyl" ablaufen. Nach der Installation des DLCs löst ein Signal auf dem PDA im Laufe des Spiels die neue Handlung aus. Wie immer bestimmen unsere Entscheidungen, wie es weitergeht – und die Folgen könnten eventuell nicht nur die Zone betreffen, sondern weit darüber hinausreichen.

Die "Cost of Hope"-Erweiterung für "S.T.A.L.K.E.R. 2" führt zwei neue Regionen ein, welche es zu erkunden gilt. Wir durchstreifen das legendäre Kernkraftwerk von Tschernobyl, welches einst verlassen und jahrzehntelang verschlossen war und nun wieder Stalker anzieht. Wir durchqueren die labyrinthartigen Pfade des Eisernen Waldes und entdecken dabei unbekannte Orte. Jede Region verfügt über einen eigenen Knotenpunkt sowie eigene Quests und Aktivitäten. Frische Waffen und Ausrüstung geben Skif eine Chance im Kampf gegen Mutanten, Anomalien und andere Gefahren, die dort lauern.

"S.T.A.L.K.E.R. 2" ist für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.