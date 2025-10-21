S.T.A.L.K.E.R. 2: Gameplay-Trailer zur PS5-Umsetzung

GSC Game World hat einen neuen Gameplay-Trailer zur bald erscheinenden PS5-Fassuing von "S.T.A.L.K.E.R. 2" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über eine Minute lang gezeigt, was die PS5-Version von "S.T.A.L.K.E.R. 2" zu bieten hat. Dabei sind einige atmosphärische Szenen zu sehen. So bekommen wir etwa den Wechsel zwischen Tag und Nacht demonstriert und können in diesem Kontext unter anderem schicke Lichteffekte erspähen.

"S.T.A.L.K.E.R. 2" wurde bereits im August für PS5 in Aussicht gestellt. Dabei erklärten die Entwickler auch die Nutzung des DualSense-Controllers. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"S.T.A.L.K.E.R. 2" erschien am 20. November 2024 für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Porrtierung wird genau ein Jahr später veröffentlicht.