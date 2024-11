S.T.A.L.K.E.R. 2: Macher kommentieren Probleme

Gross war die Freude, als "S.T.A.L.K.E.R. 2" gestern endlich verfügbar war. Gleichzeitig mehrten sich aber auch die Berichte über technische Probleme und Bugs in dem Ego-Shooter. GSC Game World hat sich jetzt mit klaren Worten dazu geäussert.

So sagen die Entwickler in einem ausführlichen Statement bei X (ehemals Twitter), dass "S.T.A.L.K.E.R. 2" durchaus einige raue Kannten haben könnte, aber eben auch sehr umfangreich und komplex sei. Jedenfalls wolle man sich diesen Problemen stellen und entsprechende Patches so schnell wie möglich veröffentlichen. Schliesslich sei dies erst der Beginn einer langen Reise.

In "S.T.A.L.K.E.R. 2" geht es in der Rolle eines Kopfgeldjägers wieder in die radioaktiv verseuchte Zone rund um die Überreste des Kernkraftwerks von Tschernobyl. Dort machen uns unter anderem Monster, Anomalien und menschliche Gegner das Leben schwer.

"S.T.A.L.K.E.R. 2" ist für Xbox Series X und den PC erhältlich.