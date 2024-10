S.T.A.L.K.E.R. 2: Mod-Unterstützung auch auf Xbox

GSC Game World hat bestätigt, dass "S.T.A.L.K.E.R. 2" auch auf Xbox Series X Mods unterstützen wird. Erste Details dazu gab es auch.

So erklärt Technical Producer Yevhenii Kulyk, dass "S.T.A.L.K.E.R. 2" ein entsprechendes Toolkit erhalten wird. Damit können wir dann Mods erstellen. Von den kleinsten bis hin zu grossen Komplettumsetzungen des Ego-Shooters ist dabei alles möglich. Kreative Köpfe sollten also ihren Spass haben.

In "S.T.A.L.K.E.R. 2" geht es in der Rolle eines Kopfgeldjägers wieder in die radioaktiv verseuchte Zone rund um die Überreste des Kernkraftwerks von Tschernobyl. Dort machen uns unter anderem Monster, Anomalien und menschliche Gegner das Leben schwer.

"S.T.A.L.K.E.R. 2" erscheint am 20. November für Xbox Series X und den PC.