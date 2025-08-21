S.T.A.L.K.E.R. 2: November-Termin für die PS5-Portierung

Bereits seit Juli wissen wir, dass bei GSC Game World eine PS5-Umsetzung von "S.T.A.L.K.E.R. 2" in der Mache ist. Jetzt gibt es endlich einen Termin dafür, nachdem diesbezüglich bisher immer nu vage vom Jahresende die Rede war.

Demnach wird "S.T.A.L.K.E.R. 2" ab 20. November auch für PS5 erhältlich sein. Wem das Datum bekannt vorkommt, der liegt richtig, denn der Ego-Shooter erschien genau ein Jahr vorher für Xbox Series X und den PC.

Entwickler GSC Game World verspricht zudem, dass die PS5-Version von "S.T.A.L.K.E.R. 2" die Funktionen des DualSense-Controllers, einschliesslich des haptischen Feedbacks und den adaptiven Triggern, komplett ausnutzen wird, um ein noch intensiveres Spielerlebnis zu ermöglichen. Ausserdem sind weitere technische Verbesserungen für die PlayStation 5 Pro ebenfalls in Entwicklung.