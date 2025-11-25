S.T.A.L.K.E.R. 2: Technik-Analyse zur PS5-Umsetzung

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich genauer mit der technischen Seite der PS5-Portierung von "S.T.A.L.K.E.R. 2" beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik der PS5-Version von "S.T.A.L.K.E.R. 2" über 16 Minuten lang thematisiert. Der jüngste Patch (Version 1.7) wird ebenfalls beleuchtet. Bezüglich beider Dinge findet Digital Foundry praktisch nur lobende Worte und attestiert GSC Game World sehr gute Arbeit.

In der vergangenen Woche wurde die erste Erweiterung für "S.T.A.L.K.E.R. 2" in Aussicht gestellt. Unsere News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"S.T.A.L.K.E.R. 2" erschien am 20. November 2024 für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Portierung folgte genau ein Jahr später.