S.T.A.L.K.E.R. 2 auch für PS5

GSC Game World kündigt eine PS5-Umsetzung von "S.T.A.L.K.E.R. 2" an. Damit schafft es der nächste Microsoft-Exklusivtitel auf eine Sony-Konsole und ein Releasefenster dafür gibt es auch schon.

So wird "S.T.A.L.K.E.R. 2" gegen Ende des Jahres auch für die PS5 veröffentlicht. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal, dezent augenzwinkernd, auf die Umsetzung ein. Auf der PlayStation 5 Pro wird der Ego-Shooter demnach technisch eine bessere Figur abgeben.

In "S.T.A.L.K.E.R. 2" geht es in der Rolle eines Kopfgeldjägers wieder in die radioaktiv verseuchte Zone rund um die Überreste des Kernkraftwerks von Tschernobyl. Dort machen uns unter anderem Monster, Anomalien und menschliche Gegner das Leben schwer.

"S.T.A.L.K.E.R. 2" ist seit 20. November 2024 für Xbox Series X und den PC erhältlich.