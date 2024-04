S.T.A.L.K.E.R. 2: Frischer Trailer

GSC Game World hat einen neuen Trailer zu "S.T.A.L.K.E.R. 2" ins Netz gestellt. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Der neue Trailer zu "S.T.A.L.K.E.R. 2" hat den Namen "Not a Paradise". Er bietet uns fast eine Minute lang frische Impressionen aus dem Ego-Shooter.

In "S.T.A.L.K.E.R. 2" geht es in der Rolle eines Kopfgeldjägers wieder in die radioaktiv verseuchte Zone rund um die Überreste des Kernkraftwerks von Tschernobyl. Dort machen uns unter anderem Monster, Anomalien und menschliche Gegner das Leben schwer.

"S.T.A.L.K.E.R. 2" erscheint am 5. September für Xbox Series X und den PC.