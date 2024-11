Technik-Analyse zu S.T.A.L.K.E.R. 2

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich eingehend mit der technischen Seite von "S.T.A.L.K.E.R. 2" beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich eigentlich keine Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird über 22 Minuten lang die Technik von "S.T.A.L.K.E.R. 2" thematisiert. Dabei kann der Ego-Shooter atmosphärisch überzeugen, aber in einigen Beriechen, wie etwa der Bildrate, gibt es durchaus noch Optimierungsbedarf. Hier können künftige Patches jedoch für Besserung sorgen.

In "S.T.A.L.K.E.R. 2" geht es in der Rolle eines Kopfgeldjägers wieder in die radioaktiv verseuchte Zone rund um die Überreste des Kernkraftwerks von Tschernobyl. Dort machen uns unter anderem Monster, Anomalien und menschliche Gegner das Leben schwer.

"S.T.A.L.K.E.R. 2" ist seit vorgestern für Xbox Series X und den PC erhältlich.